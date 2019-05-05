مفاجأة.. برشلونة يخطط لخطف نجم ريال مدريد
الأحد 05/مايو/2019 - 05:06 ص
منى العوضي
Advertisements
Advertisements
تحدثت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول نادي
برشلونة لسباق التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ المعار من ريال
مدريد.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"
الشهير، إن رودريجيز كان في مدينة برشلونة خلال الأسبوع الماضي وهو ما جعل الشائعات
تنتشر حول خضوعه لفحوصات طبية في البارسا.
وأكد الموقع الإيطالي أن برشلونة سيكون
أمام منافسة ثلاثية من يوفنتوس ونابولي وانتر ميلان لضم اللاعب الذي سيعود للريال في
نهاية الموسم لكن لا توجد نية لبقائه.
وأوضح الموقع أن حظوظ يوفنتوس أفضل في ضم
رودريجيز بسبب علاقته الجيدة بين وكيله خورخي مينديز وإدارة اليوفي وقيمة الصفقة التي
تقدر بأقل من 45 مليون يورو وصداقته مع كريستيانو رونالدو.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة برشلونة أخبار الرياضة
- جيمس رودريجيز على رادار اليوفي
- رونالدو يخون ريال مدريد من جديد
- رودريجيز يتلقى عرضاً مفاجئا من الكالتشيو
- أزمة تمنع انضمام نجم باير ميونيخ لبرشلونة
- "رودريجيز ومارسيلو" يرحبان بالانضمام ليوفنتوس
- رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم برشلونة
- يوفنتوس يحسم قراره النهائي حول التعاقد مع مورينيو
- أسطورة مانشستر يونايتد يراهن على اختفاء ميسي
- يوفنتوس على أعتاب التعاقد مع نجم ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يحدد الراحلين