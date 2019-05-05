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مفاجأة.. برشلونة يخطط لخطف نجم ريال مدريد

الأحد 05/مايو/2019 - 05:06 ص
مفاجأة.. برشلونة يخطط لخطف نجم ريال مدريد
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منى العوضي
 
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تحدثت تقارير صحفية إيطالية، عن دخول نادي برشلونة لسباق التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ المعار من ريال مدريد.

 

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير، إن رودريجيز كان في مدينة برشلونة خلال الأسبوع الماضي وهو ما جعل الشائعات تنتشر حول خضوعه لفحوصات طبية في البارسا.

 

وأكد الموقع الإيطالي أن برشلونة سيكون أمام منافسة ثلاثية من يوفنتوس ونابولي وانتر ميلان لضم اللاعب الذي سيعود للريال في نهاية الموسم لكن لا توجد نية لبقائه.

 

وأوضح الموقع أن حظوظ يوفنتوس أفضل في ضم رودريجيز بسبب علاقته الجيدة بين وكيله خورخي مينديز وإدارة اليوفي وقيمة الصفقة التي تقدر بأقل من 45 مليون يورو وصداقته مع كريستيانو رونالدو.

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