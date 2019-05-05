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بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star

الأحد 05/مايو/2019 - 04:51 ص
بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star
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الفجر الرياضي
 
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بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star


يستعد فريق الأهلي المصري حامل اللقب لمواجهة مضيفه فريق النجوم، في مساء اليوم الأحد 5 مايو 2019، وذلك ضمن إحدى لقاءات الأهلي المؤجلة من الأسبوع الـ 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، موسم 2018 - 2019.

 بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star


وينتظر عشاق الكرة المصرية وخاصة القلعة الحمراء، لتلك المواجهة المرتقبة، في صراع ثلاثي المقدمة الأهلي وبيراميدز والزمالك على لقب هذا الموسم، في حين يمني النجوم النفس تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق الدوري المصري، وفي سبيل البقاء في الدوري بعد احتلال مؤخرة ترتيب الدوري.

 بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star


موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز صاحب الصدارة بنفس رصيد النقاط، النجوم في المركز الأخير من جدول المسابقة برصيد 25 نقطة، ويصارع من أجل البقاء في الدوري.

 بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star


موعد مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري

تنطلق مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري، في تمام الـ 19.00 توقيت القاهرة، 18.00 توقيت مكة المكرمة، 17.00 توقيت جرينتش، يحتضن ملعب «بتروسبورت»، مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري، وتنقل مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري، عبر قناة أون سبورت إتش دي 1، النيل للرياضة.

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