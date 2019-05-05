بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star
بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد kora star
يستعد فريق الأهلي المصري حامل اللقب لمواجهة
مضيفه فريق النجوم، في مساء اليوم الأحد 5 مايو 2019، وذلك ضمن إحدى لقاءات الأهلي
المؤجلة من الأسبوع الـ 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، موسم 2018 -
2019.
وينتظر عشاق الكرة المصرية وخاصة القلعة
الحمراء، لتلك المواجهة المرتقبة، في صراع ثلاثي المقدمة الأهلي وبيراميدز والزمالك
على لقب هذا الموسم، في حين يمني النجوم النفس تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق الدوري
المصري، وفي سبيل البقاء في الدوري بعد احتلال مؤخرة ترتيب الدوري.
موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري
الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة،
بفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز صاحب الصدارة بنفس رصيد النقاط، النجوم في المركز
الأخير من جدول المسابقة برصيد 25 نقطة، ويصارع من أجل البقاء في الدوري.
موعد مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري
تنطلق مباراة النجوم والأهلي في الدوري
المصري، في تمام الـ 19.00 توقيت القاهرة، 18.00 توقيت مكة المكرمة، 17.00 توقيت جرينتش،
يحتضن ملعب «بتروسبورت»، مباراة النجوم والأهلي في الدوري المصري، وتنقل مباراة النجوم
والأهلي في الدوري المصري، عبر قناة أون سبورت إتش دي 1، النيل للرياضة.