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محمد المهدي يوضح أهم أسباب تؤدي لتقلب الحالة المزاجية لدى بعض الأشخاص في رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 05:41 ص
محمد المهدي يوضح أهم أسباب تؤدي لتقلب الحالة المزاجية لدى بعض الأشخاص في رمضان
الدكتور محمد المهدي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن تقلب الحالة المزاجية لدى الأشخاص في شهر رمضان ليس له علاقة بالصوم، ولكن ببعض العادات السلبية التي يقوم بها الناس في هذا الشهر.

وأضاف "المهدي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه إيمان الحصري، أن عدم النوم لفترة كافية، وتخزين النيكوتين في الجسم لمن يدخنون، أو من يتناولون سعرات حرارية عالية.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن هذه الأمور تؤدي بالفعل إلى تقلب في الحالة المزاجية، وهؤلاء يجب أن يعملوا تدريج قبل شهر رمضان لتقليل التدخين والشاي والقهوة.

وكشف أن نقص السوائل في الجسم تجعل المخ يعلن حالة الطوارئ في الجسد.
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