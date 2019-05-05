zamalek won.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد live
zamalek won.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد live
سيكون عشاق القلعة البيضاء على موعد مع مباراة
قوية لفريقهم، حيث يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي في “إياب” الدور نصف النهائي
بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.
وتأمل جماهير الفارس الأبيض أن يأتي موعد
مباراة الزمالة والنجم ليحسم الأبيض تأهله من سوسة حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب التي
جمعت بين الفريقين بملعب “برج العرب”، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل سجله محمود
كهربا.
ويحتاج النجم الساحلي لتحقيق الفوز بهدفين
دون مقابل في مباراة الإياب لحجز بطاقة العبور إلى نهائي المسابقة، بينما يكفي الزمالك
التعادل السلبي.
موعد مباراة الزمالك والنجم
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام
مضيفه النجم الساحلي، على الملعب الأوليمبي بسوسة، اليوم الأحد 5 مايو في تمام التاسعة
بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات
العربية المتحدة.
- رابط Zamalek won مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (beIN On) مباراة الزمالك elzamalek day
- يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live
- zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر today| شاهد ES Sahel live