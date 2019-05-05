zamalek won.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد live





سيكون عشاق القلعة البيضاء على موعد مع مباراة قوية لفريقهم، حيث يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي في “إياب” الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.

zamalek won.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد live





وتأمل جماهير الفارس الأبيض أن يأتي موعد مباراة الزمالة والنجم ليحسم الأبيض تأهله من سوسة حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب “برج العرب”، انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل سجله محمود كهربا.

zamalek won.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد live





ويحتاج النجم الساحلي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب لحجز بطاقة العبور إلى نهائي المسابقة، بينما يكفي الزمالك التعادل السلبي.

zamalek won.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد live





موعد مباراة الزمالك والنجم

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام مضيفه النجم الساحلي، على الملعب الأوليمبي بسوسة، اليوم الأحد 5 مايو في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.