أصالة لـ "أنغام": "لا أتسامح مع خراب البيوت"





أكدت المطربة أصالة نصري أنها تعيش في بعض الأحيان شعور الندم إثر مواقف معينة تمر بها.





وأوضحت أصالة في مقابلة تليفزيونية لها أن ما كان يربطها بالمطربة أنغام علاقة قوية جدا وصلت حد الأخوة، إلا أن أنغام قابلت هذه العلاقة بتصرفات أزعجت أصالة.





وتابعت أصالة أنها مع الوقت اكتشفت أن السبب يمكن باندفاعها القوي تجاه أصدقائها.





وعن ارتباط أنغام بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قالت أصالة إنها لم تكن تعلم شيئا عن الموضوع، لافتة إلى أنها تأثرت وحزنت بعد إعلان الخبر.

وأشارت إلى أنها لم تعاتب أو تلوم صديقتها، وأوضحت أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، إلا أنها قامت بحذف أنغام من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسرت أصالة ما حدث بينهما بأنها أحست بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما أخوة، موضحة أنها لن تقبل اعتذار أنغام.

وقالت أصالة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم"، في إشارة منها إلى زوجة زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الأولى وأطفاله منها.

وختمت حديثها قائلة: "لو استقليت طائرة على متنها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم".



