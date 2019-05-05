ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أصالة لـ "أنغام": "لا أتسامح مع خراب البيوت"

الأحد 05/مايو/2019 - 04:13 ص
أصالة لـ أنغام: لا أتسامح مع خراب البيوت
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

أكدت المطربة أصالة نصري أنها تعيش في بعض الأحيان شعور الندم إثر مواقف معينة تمر بها.

وأوضحت أصالة في مقابلة تليفزيونية لها أن ما كان يربطها بالمطربة أنغام علاقة قوية جدا وصلت حد الأخوة، إلا أن أنغام قابلت هذه العلاقة بتصرفات أزعجت أصالة.

وتابعت أصالة أنها مع الوقت اكتشفت أن السبب يمكن باندفاعها القوي تجاه أصدقائها.

وعن ارتباط أنغام بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قالت أصالة إنها لم تكن تعلم شيئا عن الموضوع، لافتة إلى أنها تأثرت وحزنت بعد إعلان الخبر.

وأشارت إلى أنها لم تعاتب أو تلوم صديقتها، وأوضحت أنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، إلا أنها قامت بحذف أنغام من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسرت أصالة ما حدث بينهما بأنها أحست بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كان يصنفهما على أنهما أخوة، موضحة أنها لن تقبل اعتذار أنغام.

وقالت أصالة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم"، في إشارة منها إلى زوجة زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الأولى وأطفاله منها.

وختمت حديثها قائلة: "لو استقليت طائرة على متنها مليار شخص لن تكون أنغام بينهم".

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم