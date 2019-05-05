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تفاصيل رسالة زيدان النارية لـ"جاريث بيل"

الأحد 05/مايو/2019 - 04:08 ص
تفاصيل رسالة زيدان النارية لـجاريث بيل
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محمد أيمن
 
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أن النجم الويلزي جاريث بيل يجب عليه أن يركز مع الفريق خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري الاسباني للموسم الكروي الجاري.

 

وقال زيدان:" أن بيل يجب عليه أن يبقى مركزاً في التدريب والتفكير في اللعب بصورة اساسية ومحاولة الوصول إلى الطريقة المثلى التي تساعده من أجل الوصول إلى مستواه المعهود الذي فقده بعد رحيل الدون كريتسيانو رونالدو.

 

وأردف زيدان " بعد رحيل رونالدو توقع الجميع أن يحمل بيل لواء الريال ويقود الفريق للوقوف على منصات التتويج من جديد لكن هذا لم يحدث وتاه الفريق واللاعب في غيابه الجب ما جعل الملكي يخرج الموسم الجاري دون الحصول على أي ألقاب.

 

وأنهى " أتوقع الأفضل بالنسبة لجميع اللاعبين ولا يمكن لي أن أقوم بوضع بيل في مركز الظهير الأيسر كما أدعت بعض الصحف ويجب علينا الإنتظار لمعرفة ما سيقدمه اللاعبون قبل تحديد الراحلين عن الفريق.

 

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المزيد عن: كورة زيدان ريال مدريد رياضة أخبار الرياضة
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