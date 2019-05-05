موعد مباراة تشيلسي ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي منقولة عبر (beIN Sports Live)

يواجه فريق تشيلسي مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق واتفورد، يوم الأحد 5-5-2019 على ملعب "الستامفورد بريدج" في الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ويأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - كريستينسين - الونسو.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - باركلي - بيدرو - هازارد.

خط الهجوم : هيجواين.





ويسعى فريق واتفورد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الرياضي.