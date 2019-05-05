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موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي منقولة عبر beIN Sports Live

الأحد 05/مايو/2019 - 04:02 ص
موعد مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي منقولة عبر beIN Sports Live
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أحمد عصام
 
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يواجه فريق أرسنال مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق برايتون، يوم الأحد 5-5-2019 على ملعب "الإمارات" في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.


وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.


ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : لينز - كوسينلي - سوكراتيس - مونريال.

خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

خط الهجوم : أوباميانج - لاكازيت.


ويسعى فريق أرسنال أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.


ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال ضد فريق برايتون في الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الرياضي.

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