إبراهيم سعيد: غياب ساسي عامل "بلبلة" في الزمالك





تحدث إبراهيم سعيد، نجم الزمالك السابق، عن تأثير غياب التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الأبيض بسبب الإصابة.

وقال إبراهيم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تجانس عند بعض اللاعبين في الزمالك، لكن غياب ساسي عامل بلبلة داخل الفريق".

وأكمل: "الزمالك ليس لديه لاعبا يقدر على تحريك الفريق بعد إصابة ساسي".