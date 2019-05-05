إبراهيم سعيد: غياب ساسي عامل "بلبلة" في الزمالك
الأحد 05/مايو/2019 - 03:47 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تحدث إبراهيم سعيد، نجم الزمالك السابق،
عن تأثير غياب التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الأبيض بسبب الإصابة.
وقال إبراهيم خلال تصريحاته لبرنامج الماتش
الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك تجانس عند بعض اللاعبين
في الزمالك، لكن غياب ساسي عامل بلبلة داخل الفريق".
وأكمل: "الزمالك ليس لديه لاعبا يقدر
على تحريك الفريق بعد إصابة ساسي".
Advertisements
المزيد عن: كورة فرجاني ساسي رياضة الزمالك أخبار الرياضة
- إسماعيل يوسف: سعيد بالتتويج بالسوبر.. ولن تكون آخر بطولة
- عبد الهادي: لست نادما على ما فعلته في مباراة الصفاقسي التونسي
- محمد صبحي يهاجم إدارة الإسماعيلي ويوجه رسالة للجماهير
- صبري رحيل كواليس انضمامه للاتحاد السكندري وأسباب فشله في الأهلي
- فرج عامر: حسن شحاتة أفضل من الجوهري.. و"إيتو" عرض نفسه على سموحة
- نجم الزمالك السابق: " لو الأبيض واجه الأهلي من شهرين يكسب مرتاح"
- تعليق ناري من إبراهيم حسن بشأن أزمة باسم مرسي ومصيره مع سموحة
- إيهاب جلال: سنحاول إخفاء عيوبنا أمام الزمالك.. و"ساسي" مؤثر في شكل الأبيض
- رئيس الزمالك: كهربا كان مستبعدا من لقاء النجم قبل أن أتدخل
- مفاجأة.. جروس رفض ضم فرجاني ساسي للزمالك