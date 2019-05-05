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160 مليون إسترليني تفصل بوجبا عن ريال مدريد

الأحد 05/مايو/2019 - 03:45 ص
160 مليون إسترليني تفصل بوجبا عن ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الانجليزي سيستمع إلى العروض المقدمة من ريال مدريد الإسباني من أجل نجمه الفرنسي بول بوجبا إذا تضمنت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 160 مليون جنيه استرليني.


وأفادت التقارير بأن مانشستر يونايتد الانجليزي يسعى إلى للفوز بأكبر مقابل مالي مقابل التخلي عن بوجبا الذي انضم إلى صفوف الفريق في 2016 قادماً من يوفونتوس الايطالي مقابل 89 مليون جنيه استرليني.


وذكرت التقاري بأن مانشستر يونايتد يرفض فكرة الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد الاسباني بشأن بول بوجبا إذا لم يتعهد الملكي بدفع مبلغ مالي يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.


وأشارت التقارير إلى شعور بوجبا باليأس من مستقبل مانشستر يونايتد وعدم قدرة الفريق على التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالإضافة إلى كثرة الشكوك المتعلقة بإمكانية التتويج بالألقاب المحلية الموسم المقبل.


وأكدت التقارير أن هذا اليأس دفع بوجبا لاتخاذ قرار الرحيل عن صفوف الفريق بانتظار موافقة مانشستر يونايتد على السماح له بمغادرة أولترافورد من أجل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.


يذكر أن صحيفة آس الاسبانية كانت تحدثت عن توصل بوجبا إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد الإسباني من أجل انضمام بوجبا إلى صفوف الملكي الموسم المقبل مقابل الحصول على راتب سنوي تقدر قيمته بـ 12 مليون يورو خالية من الضرائب.

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المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة بوجبا
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