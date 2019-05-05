zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر today| شاهد ES Sahel live





لاصوت يعلو فوق صوت مباراة الزمالك والنجم الساحلي، في موقعة لا تقبل القسمة على اثنين، ديربي عربي خالص بكل ما تحمله الكلمة من إثارة وأجواء جماهيرية صاخبة، هذا باختصار وصف مباراة النجم الساحلي التونسي والزمالك المصري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم 2018-2019.

zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر today| شاهد ES Sahel live





مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي:

الزمالك المصري يسعى لتخطي عقبة النجم الساحلي التونسي بطل العرب، والذي خسر في برج العرب بالإسكندرية لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم الشهير بـ كهربا في الشوط الأول من عمر اللقاء وحافظ الزمالك على الهدف.

zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر today| شاهد ES Sahel live





بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي:

أبناء سوسة سيكونون على موعد مع التاريخ، النادي قرر عدم حضور من هم أقل من 18 عامًا تلافيًا لأي شغب ومنعًا للاحتقان، الأجواء ستكون مشحونة بالحماس والإثارة، ويسعى النجم الساحلي إلى الفوز بأكثر من هدف وعدم تلقي أهداف للمرور إلى المباراة النهائية وإحراز اللقب الخارجي الثاني له هذا الموسم بعد التتويج بلقب البطولة العربية على حساب الهلال السعودي.

zamalek fans.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر today| شاهد ES Sahel live





موعد مباراة النجم الساحلي والزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية

تقام مباراة النجم الساحلي والزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، تقام مباراة النجم الساحلي والزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية معقل النجم الساحلي، وتذاع مباراة النجم الساحلي والزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، ويعلق على مباراة النجم الساحلي والزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية كل من المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وعلي محمد علي، ويدير مباراة النجم الساحلي والزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية تحكيميًا الحكم الكونغولي ندالا نجامبو.