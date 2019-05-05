ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قيادي بـ"مستقبل وطن": غياب الرقابة على الأسواق يجعل المواطن فريسة لجشع التجار

الأحد 05/مايو/2019 - 04:18 ص
قيادي بـمستقبل وطن: غياب الرقابة على الأسواق يجعل المواطن فريسة لجشع التجار
جلال نجيب القيادي بحزب مستقبل وطن
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
قال جلال نجيب القيادي بحزب مستقبل وطن، إن استهداف الحكومة تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على المواطنين في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، تعد خطوة إيجابية، لكن لابد أن يتبع هذه الخطوة خطوة أخرى تتمثل في التصدي لجشع التجار الذين يمارسون لعبة الغلاء في الأسعار مع أي زيادات وهذا يقتضى تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف ليكون عبرة لغيره خاصة وأن غياب الرقابة يجعل المواطن فريسة لجشع التجار الذين يلتهمون أي زيادة في الأجور والمعاشات.

وأضاف نجيب، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار عددًا من السلع والمنتجات الاستراتيجية، على الرغم من تدخل الدولة والمجتمع المدني والأحزاب من أجل إنشاء أسواق وتنظيم سرادقات لبيع تلك المنتجات، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وخاصة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد القيادي بـ"مستقبل وطن"، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم الحملات المفاجئة على المناطق التجارية الكبيرة، لإعادة ضبط الأسعار مرة أخرى، بالإضافة لزيادة منافذ بيع السلع والمنتجات لخلق سوق موازية حتى لا يتحكم بعض التجار في الأسعار.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم