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بث مباشر الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف on sport hd on line

الأحد 05/مايو/2019 - 03:35 ص
بث مباشر الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف on sport hd on line
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الفجر الرياضي
 
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بث مباشر الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف on sport hd on line


يخوض فريق الاهلي مساء اليوم، الأحد، بإستاد بتروسبورت مواجهة تحمل شعار "السهل المُمتنع" أمام فريق النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

 بث مباشر الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف on sport hd on line


موعد مباراة الأهلى والنجوم فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى والنجوم فى تمام السابعة مساء، وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية الأخيرة التى يسعى من خلالها الأهلي لحسم بطولة الدوري خاصة وأن الأحمر يعلم جيداً أن التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم أصبح في "يد" اللاعبين فالفوز في جميع المباريات المقبلة يضمن تتويج الأحمر ببطولة الدوري دون النظر لمنافسيه.

 بث مباشر الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف on sport hd on line


الأهلى عينه على قمة الدوري قبل مواجهة النجوم

يدخل الاهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة حيث يمتلك الفريقين 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة وأن كان بيراميدز قد خاض مباراتين أكثر من الأهلي ، أما النجوم فيحتل المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة وهو ما يعني أن مباراة الليلة تُمثل صراعاً بين "أهل القمة والقاع" ويتطلع الاهلي للفوز على النجوم من أجل الصعود واستطلاع "هلال" قمة الدوري قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم خاصة أذا تعثر بيراميدز أمام المصري سواء بالتعادل أو بالخسارة في المباراة التى ستجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم أيضاً.


بث مباشر الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف on sport hd on line


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