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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر yalla shoot live

الأحد 05/مايو/2019 - 03:30 ص
real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر yalla shoot live
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الفجر الرياضي
 
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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر yalla shoot live


يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق فياريال يوم الأحد 5 مايو 2019 على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في إطار الجولة السادسة والثلاثين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.

 real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر yalla shoot live


نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراتين من أصل آخر 5 خاضها بالليغا، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في مباراة واحدة فقط، كما سقط في فخ التعادل في مباراتين.

 

ينتظر الفريق الملكي مباراتين على نهاية الموسم الحالي، حيث يواجه أولاً مضيفه ريال سوسيداد، ثم ضيفه ريال بيتيس، علماً بأن الموسم الجاري هو الأول بدون ألقاب للميرنجي منذ عام 2015.

 

يدخل المدرب زين الدين زيدان هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: كيلور نافاس / داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

 real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر yalla shoot live


على الجانب المقابل، فاز فياريال في 3 مباريات من أصل آخر 7 خاضها بجميع البطولات، فيما خسر في 3 مباريات، كما تعادل في مباراة أخرى.

 

يحتل الريال حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري، بعد نجاحه في حصد 65 نقطة، وفي المقابل يتواجد فريق الغواصات الصفراء في المركز الرابع عشر بالترتيب، بعدما نجح في حصد 40 نقطة.

 real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر yalla shoot live


ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وفياريال عبر قناة Bein Sports HD3 بصوت حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 16:15 عصراً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 17:15 مساءً بتوقيت السعودية.

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