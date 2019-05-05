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نجمة شهيرة تكسب من "السرقة"!

الأحد 05/مايو/2019 - 03:32 ص
نجمة شهيرة تكسب من السرقة!
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مليون دولار في طريقها إلى النجمة كيم كاردشيان، وذلك بعد سرقتها.

وتحصل كيم كارداشيان على مبلغ قد يبلغ مليون دولار للصورة الواحدة، بعد حملة قضائية على شركة سرقت أفكارا من ملابسها.

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد قامت كاردشيان برفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات الأمريكية، التي قامت بتقليد ملابس ارتدتها كاردشيان ونشرت صورا لها حسابها بإنستغرام بنفس التصاميم.

وأكدت الصحيفة أن كاردشيان قد تحصل على مليون دولار عن كل صورة نشرتها من قبل الشركة

وكانت شركة أمريكية، تدعى ميسغايديد، عرضت عدة فساتين ارتدتها كارداشيان في مناسباتها.

وأثار الأمر غضب كيم التي رفعت دعوى قضائية تطالب بـ 10 ملايين دولار، طالب بـ10 ملايين دولار كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.

وقالت كارداشيان: "من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصاميم بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم".

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