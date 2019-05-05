أشرف سنجر: أردوغان فاشل.. وأتاتورك يحكم تركيا من قبره
الأحد 05/مايو/2019 - 03:58 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور أشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاشل تماما، لافتا إلى أن كمال أتاتورك مازال يحكم تركيا من قبره.
وأضاف "سنجر"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن أردوغان لم يغلق الملاهي الليلية في تركيا، ولا صالات القمار، وهي مازالت دولة متطرفة في العلمانية.
وتابع رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، أن أردوغان لا يستطيع الوقوف في مواجهة مظاهرة للمثليين، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار الحكم في تركيا على أنه نموذج للإسلام المعتدل، ولكن مصر هي كذلك بأزهرها الشريف وعلاقة المسيحيين بالمسلمين فيها.
وأضاف "سنجر"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن أردوغان لم يغلق الملاهي الليلية في تركيا، ولا صالات القمار، وهي مازالت دولة متطرفة في العلمانية.
وتابع رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، أن أردوغان لا يستطيع الوقوف في مواجهة مظاهرة للمثليين، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار الحكم في تركيا على أنه نموذج للإسلام المعتدل، ولكن مصر هي كذلك بأزهرها الشريف وعلاقة المسيحيين بالمسلمين فيها.
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