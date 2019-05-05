يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live
يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live
يستعد فريق الزمالك لمهمة تونسية صعبة،
أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، صعوبة
المهمة تأتي بعدما اكتفى الفارس الأبيض بهدف وحيد في مباراة الذهاب ما يعني أن عليه
أن يلعب بحذر في سوسة خشية تلقي مرماه أهداف.
وتقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي في
التاسعة من مساء الأحد المقبل – بتوقيت القاهرة – وسوف تكون مذاعة عبر قنوات بي إن
سبورتس.
ويلعب الزمالك على أكثر من سيناريو في مباراته
القادمة من بينها التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف (أكثر من 1-0) من أجل ضمان
التأهل لنهائي البطولة.
ويتقابل الفائز، من لقاء الزمالك والنجم،
مع المتأهل من الطرف الآخر لنصف النهائي الذي يجمع ما بين الصفاقسي التونسي ونهضة بركان
المغربي، علما بأن لقاء الذهاب بينهما انتهى بفوز الصفاقسي 2-0.