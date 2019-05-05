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يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live

الأحد 05/مايو/2019 - 03:25 ص
يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live
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الفجر الرياضي
 
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يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live


يستعد فريق الزمالك لمهمة تونسية صعبة، أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، صعوبة المهمة تأتي بعدما اكتفى الفارس الأبيض بهدف وحيد في مباراة الذهاب ما يعني أن عليه أن يلعب بحذر في سوسة خشية تلقي مرماه أهداف.

 يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live


وتقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي في التاسعة من مساء الأحد المقبل – بتوقيت القاهرة – وسوف تكون مذاعة عبر قنوات بي إن سبورتس.

 يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live


ويلعب الزمالك على أكثر من سيناريو في مباراته القادمة من بينها التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف (أكثر من 1-0) من أجل ضمان التأهل لنهائي البطولة.

 يلا شوت Fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر رابط zamalek tv مباراة الزمالك اليوم لايف Taktikora live


ويتقابل الفائز، من لقاء الزمالك والنجم، مع المتأهل من الطرف الآخر لنصف النهائي الذي يجمع ما بين الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي، علما بأن لقاء الذهاب بينهما انتهى بفوز الصفاقسي 2-0.

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