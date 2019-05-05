Ahly today.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد live
الأحد 05/مايو/2019 - 03:17 ص
الفجر الرياضي
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Ahly today.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد live
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث الحي والمباشر لمباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5 مايو 2019 بجودة عالية وصورة نقية.
استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة النجوم، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
Ahly today.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد live
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي
خط الهجوم : وليد أزارو.
Ahly today.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الأحد live
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