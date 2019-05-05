ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخطيب يتدخل لإنقاذ حسين الشحات من جحيم لاسارتي

الأحد 05/مايو/2019 - 02:42 ص
الخطيب يتدخل لإنقاذ حسين الشحات من جحيم لاسارتي
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفى
 
Advertisements

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدى حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر لإنقاذ من حجيم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.


ويجلس حسين الشحات لاعب الأهلي في معظم مباريات الفريق الأحمر على مقاعد البدلاء ولا يعتمد عليه المدرب الأوروجوياني بشكل أساسي وهو ما وضح في مباراة القمة أمام الزمالك ومباراة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال قبل أن يودعه الأهلي رسمياً.


وطالب رئيس النادي الأهلي حسين الشحات بالتراجع عن فكرة العودة إلى العين الإماراتي من جديد لصعوبة الأمر خاصة أنه صفقة جماهيرية كلفت النادي ما يقرب من 150 مليون جنيه.


ويشعر حسين الشحات لاعب فريق الأهلي بعدم الراحة مع الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة مارتن لاسارتي ويرغب في الهروب من جحيم المدرب الأوروجوياني في الميركاتو الصيفي، لفريق العين من جديد ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في حال استمرار لاسارتي مع الأهلي.


وأبلغ الخطيب لاعب الفريق الأحمر بالتحلي بالصبر حتى نهاية الموسم الجاري لاستقرار مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل لاسارتي المدير الفني سواء حقق بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم   من عدمه.

 

Advertisements
المزيد عن: مجلس ادارة لاسارتي كورة رياضة حسين الشحات الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
تشيلسي
-
x
15:00
-
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:15
-
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم