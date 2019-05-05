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ليفربول يستقر على الإطاحة بمهاجم الفريق ويحدد البديل

الأحد 05/مايو/2019 - 02:25 ص
ليفربول يستقر على الإطاحة بمهاجم الفريق ويحدد البديل
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محمد أيمن
 
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إستقرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بأوامر من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز على الإطاحة بمهاجم الفريق ستوريدج وعدم تجديد عقده الذي سينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.


وقالت صحيفة " التايمز " البريطانية في تقريرها الصادر اليوم السبت أن كلوب يرى في الصاعد بريستر خير بديل لستوريدج الذي إنضم للريدز في العام 2013 قادماً من البلوز فريق نادي تشيلسي.


ولم يعد ستوريدج من الأسماء الأساسية في الفريق وفقد مكانه للثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وبدأ نجمه يخفت تدريجياً مع الفريق بعد بدايته الرائعة.


وكان ستوريدج قد أعير إلى وست بروميتش ألبيون الموسم الماضي قبل أن يعود إلى فريقه الموسم الجاري وسيفتح عدم تجديد اللاعب مع الريدز الباب على مصراعيه للصاعد بريستر من أجل تقديم أوراق اعتماده.

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