علي ربيع يفشل في دخول "الهندسة" ضمن أحداث "فكرة بمليون جنيه"







وفى سياق منفصل، رفض والد "هبة" والتى تجسدها الفنانة ولاء الشريف، طلب "علاء" بخطبة ابنته، مبررًا بأن أى قرار لن يتخذه الا بعدما ينتهى "علاء" من دراسته ويحصل على وظيفة.



مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، وكريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود.









لم يستطيع "علاء" والذى يجسد دوره الفنان على ربيع، ضمن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تحقيق حلم والديه "ميرفت" التى تقدمها الفنانة صابرين، و"مصباح" صلاح عبد الله، بدخول كلية الهندسة، بعدما حصل فى الثانوية العامة على مجموع 84%، مما جعله يدخل كلية العلوم.