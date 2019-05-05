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صلاح حليمة: نظام البشير تسبب في كوارث للشعب السوداني

الأحد 05/مايو/2019 - 02:33 ص
صلاح حليمة: نظام البشير تسبب في كوارث للشعب السوداني
السفير صلاح عبد الرازق حليمة
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نعيم يوسف
 
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قال السفير صلاح عبد الرازق حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير تسبب في كوارث للشعب السوداني.

وأضاف "حليمة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن مديونية السودان وصلت إلى نحو 70 مليار دولار، وتم إدراج السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، فضلًا عن انفصال جنوب السودان، واندلاع حرب أهلية في دارفور.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه كان هناك توتر في العلاقات بين السودان ودول الجوار، ووجود أزمة سياسية داخلية لأنه نظام ديكتاتوري لا يسمح بوجود تعدد للأحزاب، وتم انتهاك لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه حدث تدهور في الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد انفصال جنوب السودان.
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