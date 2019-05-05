ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

20 ألف يجتمعون على حب تامر حسني بالجامعة الروسية (صور)

الأحد 05/مايو/2019 - 01:43 ص
20 ألف يجتمعون على حب تامر حسني بالجامعة الروسية (صور)
Advertisements
طباعة
نور طلعت
 
Advertisements

أحيا النجم تامر حسني، حفلا غنائيا في الجامعة الروسية  بمدينة بدر، وشهد الحفل الذي قدمه الإعلامية ياسمين الخطيب حضورا جماهيريا كبيرا تخطى الـ ٢٠ ألف.

وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل "عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، ارجعلي"، وغيرها من الأغاني.

وتقيم الحفل الجامعة لصالح جمعية فتيات مصر، مشيرة إلى أن جميع إيرادات الحفل كاملة ستكون لصالح تجهيز مستشفى السرطان الذي تنشئه الجمعية بالفيوم وحضر تامر برفق مدير اعمالة حسام حسنى .

شارك فى الحفل الدجى المتميز تامر يحيى ونظمة ياسر الحريرى وتم السماح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بحضور الحفل مجانا، أما كل من هو من خارج الجامعة فسيكون الحضور مقابل شراء تذاكر قيمتها 200 جنيه، تذهب قيمتها بالكامل لصالح تجهيز مستشفى الجمعية.

وكانت آخر ألبومات تامر حسني "عيش بشوقك"، وطرحه الصيف الماضي وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية قوية، ونسبة مشاهدات ومبيعات مرتفعة .

20 ألف يجتمعون على حب تامر حسني بالجامعة الروسية (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب