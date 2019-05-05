20 ألف يجتمعون على حب تامر حسني بالجامعة الروسية (صور)





أحيا النجم تامر حسني، حفلا غنائيا في الجامعة الروسية بمدينة بدر، وشهد الحفل الذي قدمه الإعلامية ياسمين الخطيب حضورا جماهيريا كبيرا تخطى الـ ٢٠ ألف.





وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل "عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، ارجعلي"، وغيرها من الأغاني.





وتقيم الحفل الجامعة لصالح جمعية فتيات مصر، مشيرة إلى أن جميع إيرادات الحفل كاملة ستكون لصالح تجهيز مستشفى السرطان الذي تنشئه الجمعية بالفيوم وحضر تامر برفق مدير اعمالة حسام حسنى .





شارك فى الحفل الدجى المتميز تامر يحيى ونظمة ياسر الحريرى وتم السماح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بحضور الحفل مجانا، أما كل من هو من خارج الجامعة فسيكون الحضور مقابل شراء تذاكر قيمتها 200 جنيه، تذهب قيمتها بالكامل لصالح تجهيز مستشفى الجمعية.





وكانت آخر ألبومات تامر حسني "عيش بشوقك"، وطرحه الصيف الماضي وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية قوية، ونسبة مشاهدات ومبيعات مرتفعة .



