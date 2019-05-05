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محمد ممدوح يحقق فى قضية اختفاء طالبة في أولى حلقات "قابيل"

الأحد 05/مايو/2019 - 01:54 ص
محمد ممدوح يحقق فى قضية اختفاء طالبة في أولى حلقات قابيل
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مريم الشريف
 
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يواصل ضابط المباحث "طارق" والذى يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، ضمن أحداث مسلسل "قابيل" التحقيق فى قضية اختطاف "سما" الطالبة بكلية حاسبات ومعلومات، حيث اكتشف أن مديرها تحرش بها، إضافة إلى تهديدها من قبل شخص يدعى "قابيل" عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك".

وأثناء التحقيق فى هذه القضية، تذكر زوجته "سارة" والتى توفت بعد تعرضها لحادث قتل.

"قابيل" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان محمد ممدوح، محمد فراج، والفنانة أمينة خليل، إخراج كريم الشناوى.

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