أول ظهور لـ"صلاح" بعد إصابته الخطيرة .. (فيديو)

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لإصابة قوية في الرأس بعد تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل يونايتد بالمباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت.





وظهر محمد صلاح في فيديو، أثناء خروجه من ملعب المباراة "جيمس بارك" بشكل سليم وسط تحية خاصة من جماهير ليفربول له.





وساهم صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بصعوبة بنتيجة 3-2 ليتصدر الريدز جدول ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 94 نقطة.





وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد علق على إصابة صلاحن قائلاً: "سوف نرى حالة محمد صلاح، لكنه استكمل مشاهدة المباراة من داخل غرفة خلع الملابس".





وتابع حديثه: "الطبيب اتخذ القرار الخاص به وقرر خروجه من الملعب لكن عندما أنهينا المباراة كان بحالة جيدة لكن يجب أن ننتظر".





ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً ويأتي خلفه ساديو ماني وسيرخيو أجويرو بـ20 هدفاً.