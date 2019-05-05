عاجل.. أول تعليق من منتخب مصر حول إصابة محمد صلاح
الأحد 05/مايو/2019 - 01:46 ص
الفجر الرياضي
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قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إنه ينتظر
رد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وطبيب ناديه على استفسار الجهاز الإداري للفراعنة
عن إصابة اللاعب.
وقال إيهاب لهيطة خلال استضافته ببرنامج
"الماتش": "أنتظر رد محمد صلاح وطبيب ليفربول، لكني حرصت على تصفح عدد
من وسائل الإعلام الإنجليزية التي أكدت أن إصابة اللاعب بسيطة".
وأضاف: "قد يكون صلاح أصيب بارتجاج
بسيط في المخ وهو بكى بعد إصابته لخوفه على نفسه لا سيما وأن منتخب مصر مقبل على كأس
أمم إفريقيا".
واختتم: "محمد صلاح شخص رائع ومثال
للاعب الملتزم والمتواضع وعلاقته مميزة مع الجميع".
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