باجة: قصر بورقيبة يتحول إلى متحف

قرّر الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تخصيص القصر الرئاسي بباجة والمعروف بـ''قصر بورقيبة'' لفائدة وزارة الشؤون الثقافية نظرا لموقعه المتميّز من أجل توظيفه كمتحف هو الأول من نوعه في الجهة و يمسح 1700 م2 .

وكان الماكني قد أدّى الأسبوع المنقضي زيارة إلى ولاية باجة واطلع على المعالم التاريخية والخصوصيات المعمارية التي تزخر بها الجهة وما تحتويه من مواقع أثرية يرجع تاريخها إلى العصور القديمة وحضارات متعاقبة أشهرها الرومانية.

كما قرر وزير أملاك الدولة تخصيص مقرّ الكنيسة الكائنة وسط مدينة باجة لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لاستغلالها في العروض الثقافية والتظاهرات والمعارض مع ساحة وحديقة مجاورة لها بالإضافة إلى مقر المندوبية الجهوية للثقافة بباجة.

من جانبه، أدى صباح السبت وزير الثقافة محمد زين العابدين زيارة عمل إلى ولاية باجة حيث قام بتدشين المكتبة العمومية بمنطقة سيدي إسماعيل وزيارة إلى الموقع الأثري بالفوار والفضاء الخاص نفيسة كما زار الوزير قصر الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أصبح فضاء مفتوحا لكل الفنانين والمبدعين والمجتمع المدني.