ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باجة: قصر بورقيبة يتحول إلى متحف

الأحد 05/مايو/2019 - 01:41 ص
باجة: قصر بورقيبة يتحول إلى متحف
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
قرّر الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تخصيص القصر الرئاسي بباجة والمعروف بـ''قصر بورقيبة'' لفائدة وزارة الشؤون الثقافية نظرا لموقعه المتميّز من أجل توظيفه كمتحف هو الأول من نوعه في الجهة و يمسح 1700 م2 .
وكان الماكني قد أدّى الأسبوع المنقضي زيارة إلى ولاية باجة واطلع على المعالم التاريخية والخصوصيات المعمارية التي تزخر بها الجهة وما تحتويه من مواقع أثرية يرجع تاريخها إلى العصور القديمة وحضارات متعاقبة أشهرها الرومانية.
كما قرر وزير أملاك الدولة تخصيص مقرّ الكنيسة الكائنة وسط مدينة باجة لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لاستغلالها في العروض الثقافية والتظاهرات والمعارض مع ساحة وحديقة مجاورة لها بالإضافة إلى مقر المندوبية الجهوية للثقافة بباجة.
من جانبه، أدى صباح السبت  وزير الثقافة محمد زين العابدين زيارة عمل إلى ولاية باجة حيث قام بتدشين المكتبة العمومية بمنطقة سيدي إسماعيل وزيارة إلى الموقع الأثري بالفوار والفضاء الخاص نفيسة كما زار الوزير قصر الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أصبح فضاء مفتوحا لكل الفنانين والمبدعين والمجتمع المدني.
وفيما يتعلق بفضاء الكنيسة سابقا والمركز الثقافي حاليا فقد تحولت ملكيته من بلدية باجة إلى وزارة الثقافة في إنتظار ما سيشهده من عمليات ترميم وتهيئة للأنشطة الثقافية، كما أنّ أشغال مسرح الهواء الطلق قد تعطلت رغم أنها أوشكت على النهاية وذلك بسبب سحب العقد من المقاول السابق والبحث حاليا عن مقاول جديد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب