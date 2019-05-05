ريال مدريد يرصد 540 مليون يورو لضم 6 صفقات سوبر في الصيف
الأحد 05/مايو/2019 - 01:39 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن إدارة ريال مدريد رصدت 540 مليون يورو من أجل خطة تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تستهدف إدارة الملكي التعاقد مع مجموعة من اللاعبين هذا الصيف بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.
وأكدت صحيفة "آس" الأسبانية أن
ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كل من:
- ميليتاو 50 مليون يورو
- ندومبيلي 80 مليون يورو
- إيريكسن 85 مليون يورو
- هازارد 112 مليون يورو
- بوجبا 150 مليون يورو
- يوفيتش 60 مليون يورو
كما استقر ريال مدريد على الاستغناء عن
كل من، الحارس كيلور نافاس، يورينتي، سيبايوس، كروس، كوفاسيتش، جايمز رودريغيز، ايسكو،
ماريانو دياز وبايل.
Advertisements
المزيد عن: كورة ريال مدريد رياضة أخبار الرياضة
- تعرف على القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد.. "بيل" في الصدارة
- استبعاد لوكا مودريتش و8 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام مليلية
- "زيدان" يقود ثورة تصحيح في ريال مديد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يُحدد مهاجمه الجديد وتشيلسي يحدد 120 مليون يورو لترك نجمه للمرينجي
- ريال مدريد يطرد 7 لاعبين دفعة واحدة !
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يستغني عن نصف لاعبي الفريق
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. رونالدو يعلق على عودته للملكي وبيريز ينهي الصفقة الخيالية للريال
- ريال مدريد يحدد 5 صفقات بـ "نصف مليار" يورو
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يحدد الراحلين