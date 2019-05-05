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ريال مدريد يرصد 540 مليون يورو لضم 6 صفقات سوبر في الصيف

الأحد 05/مايو/2019 - 01:39 ص
ريال مدريد يرصد 540 مليون يورو لضم 6 صفقات سوبر في الصيف
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن إدارة ريال مدريد رصدت 540 مليون يورو من أجل خطة تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تستهدف إدارة الملكي التعاقد مع مجموعة من اللاعبين هذا الصيف بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.


وأكدت صحيفة "آس" الأسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كل من:

- ميليتاو 50 مليون يورو

- ندومبيلي 80 مليون يورو

- إيريكسن 85 مليون يورو

- هازارد 112 مليون يورو

- بوجبا 150 مليون يورو

- يوفيتش 60 مليون يورو


كما استقر ريال مدريد على الاستغناء عن كل من، الحارس كيلور نافاس، يورينتي، سيبايوس، كروس، كوفاسيتش، جايمز رودريغيز، ايسكو، ماريانو دياز وبايل.

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