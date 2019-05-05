أشرف سنجر: ترامب سيفضح أدلة إرهاب جماعة الإخوان التي أخفتها إدارة أوباما
الأحد 05/مايو/2019 - 02:40 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف تفضح الأدلة التي تثبت إرهاب جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف سنجر، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن ما أخفته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سوف تفضحه إدارة الرئيس ترامب.
وأضاف سنجر، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن ما أخفته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سوف تفضحه إدارة الرئيس ترامب.
وتابع رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، أن الأمريكيين للمرة الأولى وصلوا للجرأة بالإعلان بأن الجماعة هي منظمة إرهابية، وفي الفترة السابقة كان هناك تردد كبير في هذه المسألة.
Advertisements
- أشرف سنجر: كلمة السيسي في الأمم المتحدة تؤكد حرص مصر على حفظ السلام (فيديو)
- أشرف سنجر: لقاء السيسي مع ترامب هام لهذا السبب
- أحمد موسى: تصريحات ترامب عن مصر أزعجت جماعة الإخوان
- أشرف سنجر: جماعة الإخوان تمثل خطر على الأمن القومي الأمريكي
- أستاذ علوم سياسية: إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب دعم واضح لمصر
- خبير سياسي عن "أردوغان": فاشل.. وتركيا علمانية متطرفة