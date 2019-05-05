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أشرف سنجر: ترامب سيفضح أدلة إرهاب جماعة الإخوان التي أخفتها إدارة أوباما

الأحد 05/مايو/2019 - 02:40 ص
أشرف سنجر: ترامب سيفضح أدلة إرهاب جماعة الإخوان التي أخفتها إدارة أوباما
الدكتور أشرف سنجر
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف تفضح الأدلة التي تثبت إرهاب جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف سنجر، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن ما أخفته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سوف تفضحه إدارة الرئيس ترامب.

وتابع رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، أن الأمريكيين للمرة الأولى وصلوا للجرأة بالإعلان بأن الجماعة هي منظمة إرهابية، وفي الفترة السابقة كان هناك تردد كبير في هذه المسألة.
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