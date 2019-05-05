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الغنوشي يشارك أردوغان مراسم افتتاح أكبر جامع في تركيا

الأحد 05/مايو/2019 - 01:29 ص
الغنوشي يشارك أردوغان مراسم افتتاح أكبر جامع في تركيا
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محمد وليد الجموسي
 
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شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم أمس الجمعة في مراسم الافتتاح الرسمي لجامع "تشامليجا" بمدينة اسطنبول التركية، و يُعدّ هذا المعلم أكبر جامع في تركيا.  
و  قد 'دُعي راشد إلى مأدبة عشاء ضمّت رؤساء الوفود المشاركة، حيث التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و تناول اللقاء علاقات الأخوة والصداقة بين تونس وتركيا وسبل تعزيزها حسب ما نشرته اليوم الصفحة الرسمية للغنوشي على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
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