“سواق مان”: أشعر أنني غير تُونسي..!!
الأحد 05/مايو/2019 - 01:23 ص
محمد وليد الجموسي
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نشر مغني الراب، الحامل للجنسية التونسية “سواق مان” منشورا في حسابه الرسمي على موقع انستغرام، عبر فيه عن قلقه من تواصل حظر السفر عليه.
وكتب مغني الراب: “لدي جدول حافل للغاية ، لدي تواريخ للحفلات الموسيقية ، ولدي رحلات مهمة للغاية ، ولدي تواريخ مهمة للغاية في جميع أنحاء العالم ، ويُحظر علي مغادرة الأراضي التونسية.”
وأضاف: “أذكركم بأنني فرنسي أمريكي من أصل تونسي.. أشعر كأنني غير تونسي”
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