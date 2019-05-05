“سواق مان”: أشعر أنني غير تُونسي..!!

نشر مغني الراب، الحامل للجنسية التونسية “سواق مان” منشورا في حسابه الرسمي على موقع انستغرام، عبر فيه عن قلقه من تواصل حظر السفر عليه.

وكتب مغني الراب: “لدي جدول حافل للغاية ، لدي تواريخ للحفلات الموسيقية ، ولدي رحلات مهمة للغاية ، ولدي تواريخ مهمة للغاية في جميع أنحاء العالم ، ويُحظر علي مغادرة الأراضي التونسية.”