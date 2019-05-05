قبل عرضه بساعات.. "كلبش 3" للنجم أمير كراراة ضمن Trending يوتيوب (فيديو)





احتل البرومو الثالث لمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة، مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا "Trending" بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب





يعود أمير كرارة بجزء ثالث أكثر إثارة هذا الموسم، يُعرض على شبكة قنوات ON، حيث يتقدّم "سليم" باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة، وعلاقته بشريكة القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لا سيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس.





مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.







