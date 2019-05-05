حملة مكبرة لـ"مرافق البحر الأحمر" لإزالة الإشغالات تزامنا مع حلول رمضان في الغردقة (صور)

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شنت إدارة شرطة المرافق بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم حملة أمنية مكبرة؛ لرفع إشغالات الطريق في شوارع مدينة الغردقة تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم.



من جهته، قال المقدم محمد حمدي رئيس مرافق البحر الأحمر تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء أشرف حشيش؛ مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر لضبط المخالفين ورفع كل ما يعوق الشارع في محيط منطقة الدهار وشركة بيع المصنوعات.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الاشغالات المختلفة ورفع جميع إشغالات الطرق وفتحها أمام المواطنين بمحيط سوق الخضار بالدهار، ووتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.