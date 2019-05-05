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سامي الطاهري ردا على عبير موسي: لن ندعمك لأنك معادية للشغالين وماضيك " أسود "

الأحد 05/مايو/2019 - 01:19 ص
سامي الطاهري ردا على عبير موسي: لن ندعمك لأنك معادية للشغالين وماضيك أسود
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محمد وليد الجموسي
 
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رد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغلسامي الطاهري على دعوة الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي لمساندة حزبها والعمل سويا لإرجاع قيمة العمل.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكد سامي الطاهري 'أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يختار الأحزاب التي سيدعمها على قاعدة الوعود بل بالاستناد إلى ماضي المرشحين ومدى التزامهم بالبرنامج الإقتصادي والإجتماعي الخاص به'.
وتابع الطاهري 'نحن لا نحكم على الخطاب بل على الالتزام، مضيفا 'لن ندعم أطرافا قدمت الوعود وجربناها لكن ثبت عداؤوها لمصالح الشغالين والمعطلين وفاقدي السند والعاملات الفلاحيات'.
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