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عاجل.. هبوط أرضي على طريق "الرماية – الفيوم"

الأحد 05/مايو/2019 - 01:18 ص
عاجل.. هبوط أرضي على طريق الرماية – الفيوم
شلل مروري على طريق الرماية الفيوم
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وقع هبوط أرضي، منذ قليل، ما بين البوابة الأولى والثانية بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، مما أدى إلى حدوث شلل مروري كبير.

 

وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور، وعدد من الأجهزة التنفيذية، إلى موقع الهبوط الأرضي، ورغم انتشار رجال المرور إلا أنها لم تسيطر على الوضع بشكل كامل نظرًا لتواجد عدد كثيف من السيارات على الطريق.

 

وتناشد "الفجر" قائدي السيارات بعدم السير في الوقت الحالي على طريق "الرماية – الفيوم" لحين انتهاء الأجهزة المختصة من إعادة الطريق لطبيعته، فضلًا عن عدم انتشار عدد أكبر من السيارات على الطريق، وتوخي المواطنين الحذر ومساعدة رجال المرور والقيادات المختصة في حل الأزمة.

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