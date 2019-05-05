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كادرويم ينفي اي علاقة لبن علي بتبرعاته لضحايا السبالة

الأحد 05/مايو/2019 - 01:09 ص
كادرويم ينفي اي علاقة لبن علي بتبرعاته لضحايا السبالة
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محمد وليد الجموسي
 
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لقت المبادرة التي قام بها فنان الراب «كادوريم» من خلال تبرعه لعائلات ضحايا السبالة وتكفله بمصاريف رمضان والعيد، استحسانا كبيرا لدى التونسيين.
وقد راجت معلومات على مواقع التواصل الإجتماعي ان الرئيس السابق بن علي هو من حث كادوريم على ذلك، وهي معلومة نفتها مصادر مقربة  من الفنان بحسب موقع الصريح مشدّدة على أن الرئيس السابق بعيد كل البعد عن هذا الموضوع ويرفض التدخل في الشان الداخلي لتونس.
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