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إيهاب لهيطة: أجيري لم يستقر على حارس الفراعنة في أمم أفريقيا

الأحد 05/مايو/2019 - 01:09 ص
إيهاب لهيطة: أجيري لم يستقر على حارس الفراعنة في أمم أفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، لم يستقر على حارس مرمى الفريق القومي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.


وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد،  إن أجيري استقر على 90% من قوام منتخب مصر في أمم أفريقيا، موضحًا أنه قد يتم إعلان القائمة النهائية للفراعنة مباشرة، مع ضم بعض اللاعبين الإضافيين تحسبًا لإصابة أي عنصر.


يذكر أن منتخب مصر وقع في المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا 2019 بجانب زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

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المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة أخبار الرياضة أجيري
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