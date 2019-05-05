مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

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لقي شاب مصرعه، بينما أصيب 6 آخرون بكسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم منفصلين بمحافظة البحيرة، الأول اصطدام سيارة بأحد الأرصفة بإيتاي البارود، والثاني تصادم سيارتين نصف نقل بالطريق الصحراوي بوادي النطرون.



البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نصف نقل امام مدخل قرية الشجاعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.



أسفر الحادث عن إصابة كل من "هانى محمد السيسي" ٢٩ عاما - مقيم برشيد، مصاب باشتباة كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"رامي عبد القوى فتح الله" ٢٩ عاما، مصاب باشتباة ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد منصور السخاوى" ٣٤ عاما - مقيم برشيد، مصاب بشتباة ارتجاج بالمخ وكدمه بالصدر، و"محمد عبد الناصر سلامه" ٣٠ عاما -مقيم برشيد، مصاب باشتباة كسر بالساق الايسر، و"فتح الله فتح الله محمد" ٢٩ عاما -مصاب بكسور متعددة بالجسم.



تم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كما تلقي مدير الأمن، اخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد باصطدام سيارة ملاكى سيارة بأحد الأرصفة، وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ط.ع.ع" 36 عاما - مقيم بكفرالشيخ، وإصابة "أ.م.أ" 35 عاما، باشتباة نزيف داخلى اشتباة كسر بالفقرات.



تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام بايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.