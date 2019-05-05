لليوم الثاني.. قافلة طبية لمبادرة "حياة كريمة" توقع الكشف على 44 من كبار السن بالدقهلية

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وقعت القافلة الطبية المتكاملة لتضامن الدقهلية خلال اليوم الثانى والختامى للقافله الطبيه المتكامله والتى تاتى فى اطار مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى حياه كريمه الكشف على عدد 44 من كبار السن.ما بين ٢٤ رجل و20 نساء.



وايضا الكشف اليوم على 18 ابن من أبناء مؤسسه الاحداث بنبروه وتم تحويل 3 حالات من النساء تحتاج لعمليه عمليه بيضاء وسيتم عمل العمليه بواسطه المبادرة.



وتنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضامن الدقهلية توقع الكشف الطبي علي الأطفال بدور الرعاية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية برئاسة المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل مديرية التضامن الاجتماعي قافلة لتوقيع الكشف الطبي علي ٣٧٠ طفل من أبناء دور الرعاية



واوضح وكيل تضامن الدقهلية أن الكشف علي الأطفال فى اطار المبادره الرئاسيه "حياه كريمه "وتحت رعايه الدكتوره غاده والى وزيره التضامن الاجتماعى والدكتوره سميه الالفى رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه وبالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعى بالدقهليه



وأكد وكيل تضامن الدقهلية أن القافله طبيه شامله جميع التخصصات للكشف على جميع الابناء بكافه دور الرعايه بمحافظه الدقهليه.



يذكر أن وكيل الوزاره تفقد القافله الطبيه وفريق عمل من اداره الاسره والطفوله والدفاع الاجتماعى والمكتب الفنى سير عمل القافله والمشاركه فى التنظيم وتوفير جميع احتياجتها ومازال الكشف مستمر حتى الان