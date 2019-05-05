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أبرز أخبار التوك شو السبت 4-5-2019

الأحد 05/مايو/2019 - 01:13 ص
أبرز أخبار التوك شو السبت 4-5-2019
أهم أخبار التوك شو
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رقية جمال - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

هاني الناظر يحذر من تناول المخلل والحلويات بكثرة خلال شهر رمضان
وأضاف "الناظر"، أنه ينبغي الاستحمام مرتين يوميًا خلال شهر رمضان بماء بارد، مع البدء في الإفطار بشيء دافئ وليس بارد، منوهًا إلى أن هناك عادات سيئة لا بد أن نمتنع عنها مثل أكل المخللات واستبدالها بالسلطة الخضراء، لكون الملح الزائد يؤدي لجفاف الجلد والبشرة، مع الامتناع عن تناول الحلويات بكثرة.

"أبو اليزيد" يكشف عن سعر كيلو السكر بمعارض أهلًا رمضان
وأضاف "أبو اليزيد"، إلى أن سعر السكر في معارض "أهلًا رمضان" 8-9 جنيهات، وهناك بعض الأنواع يصل سعرها لـ 7.5 جنيه.

"إبراهيم": البنك الدولي شريكًا أساسيًّا في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك علاقة جيدة ومتميزة تربط مصر بالبنك الدولي، موضحا أن البنك الدولي يمثل لمصر شريكًا أساسيًّا في برنامج الإصلاح الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع صندوق النقد الدولي.

أحمد موسى محذرًا تركيا: "اللي هيقرب من حدودنا.. مصر هتردله الصاع عشرة"
وتابع "موسى": "القوات المسلحة تحافظ على ثروات الشعب بحرا وبرا وجوا ولن تسمح بأي تقارب تركي على حدودها"، معًلقا: " اللي هيقرب من حدودنا مصر هترد ليه الصاع عشرة.. ومحدش يقرب مننا".

متحدث "الوزراء": زيارة رئيس الحكومة لـ لبنان بداية لنقلة جديدة في العلاقات
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى لبنان تعد بداية لنقلة جديدة في العلاقات المصرية اللبنانية.

إعلامي كويتي عن هاشتاج طرد المصريين: لا نجرؤ على الإساءة لمن علمونا
وتابع "سلامة"، أن الكويت بها مصريين في جميع مؤسسات الدولة، والحملات التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي لطرد المصريين لا ترضي أحدًا، وقام الإخوان بتدشين هذه الحملة من أجل بعض المكاسب السياسية بالكويت، معقبًا: "لا يمكن أن أطرد مصريًا قام بتعليمي".

"الأوقاف": توفير 150 إمامًا بصوت حسن لصلاة التراويح بأجر شهري 5 آلاف جنيه
وتابع "طايع"، أن الوزارة أعدت 3500 مكان لاستقبال المصليين، ووفرت 150 صوتًا حسنًا لصلاة التراويح في المساجد الكبرى، وتم رفع أجورهم لـ5 آلاف جنيه.

وزير الآثار: كل المحافظات بها اكتشافات أثرية.. "ده توفيق من ربنا"
وأشار "العناني"، إلى أنهم لم يتوقفون عن العمل على مستوى كل المحافظات، لافتا إلى أن كل المحافظات تم الوصول إلى اكتشافات أثرية بها، معلقًا: "ده نتيجة توفيق من عند ربنا، ومجهود العاملين".

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المزيد عن: توك شو تركيا الأثار أخبار أحمد موسى
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