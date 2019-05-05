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تصريح ناري من زيدان حول صفقات الريال المنتظرة

الأحد 05/مايو/2019 - 12:28 ص
تصريح ناري من زيدان حول صفقات الريال المنتظرة
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منى العوضي
 
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أشار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، إن فترة الميركاتو الصيفي المقبل سوف يشهد عدة تغييرات في تشكيلة الملكي سواء بقدوم لاعبين أو رحيل آخرين.


وقال زيدان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فياريال المقرر إقامتها غداً الأحد: "أريد في البداية أرسل رسالة دعم وقوة لإيكر كاسياس والذي أرسل لنا في مدريد برسالة مؤكداً على سلامته".


وتابع: "نريد الفوز في البرنابيو لنجعل الجماهير فخورة بنا وأتمنى تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة المتبقية من الليجا".


وأكمل: "لم أكن راضياً عن أداء الفريق في لقاء رايو فايكانو مقارنة بمستوى ضد خيتافي وكنت غاضباً بعد لقاء فاليكانو وهناك عدة تغييرات ستحدث في الفريق الملكي لكن عدة لاعبين سوف يبقون في البرنابيو".


وعن بيل، قال: "أنا المدرب والمسؤول عن القرارات في ريال مدريد وهو لاعب في الفريق ولا يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر وأتمنى له الأفضل مثل جميع اللاعبين".


وأردف: "أنا صرحت سابقاً بأن بوجبا جيد للغاية ولا يوجد شيء آخر وهو لاعب في مانشستر يونايتد وفي نهاية الموسم سوف نعرف ماذا سيحدث".

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المزيد عن: كورة زيدان ريال مدريد رياضة أخبار الرياضة
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