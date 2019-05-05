ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل .. مصدر مقرب من أسرة محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته الكبرى

الأحد 05/مايو/2019 - 12:34 ص
عاجل .. مصدر مقرب من أسرة محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته الكبرى
النجم المصري محمد صلاح
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
كشف مصدر مقرب من أسرة النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الانجليزي، عن أنه أجرى اتصالا هاتفيًا به للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أنه حدث له إغماء بسيط.

وأشار المصدر لـ"الفجر"، إلى أن اللاعب أكد له قدرته على المشاركة في مباراة برشلونة، وأنه يجرى غدا الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته، وغادر من النادي إلى منزله، منذ قليل.

وتسبب النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى في حالة من الذعر لدى جميع الجماهير المصرية والمحبة للاعب حول العالم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد فى ضمن مباريات الجولة 37 في الدورى الإنجليزي.

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس المرمى خلال مواجهة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، التى جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك".

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إصابة محمد صلاح ترتكز فى الرأس وأن الفريق الطبى لنادى ليفربول قام بنقل اللاعب إلى المستشفى لفحصه طبيا والتأكد من حجم الإصابة.

وخرج مو صلاح من ملعب المباراة باكيا، بعد وضعه على النقالة فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب