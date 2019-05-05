عاجل .. مصدر مقرب من أسرة محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته الكبرى



وأشار المصدر لـ"الفجر"، إلى أن اللاعب أكد له قدرته على المشاركة في مباراة برشلونة، وأنه يجرى غدا الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته، وغادر من النادي إلى منزله، منذ قليل.





وتسبب النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى في حالة من الذعر لدى جميع الجماهير المصرية والمحبة للاعب حول العالم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد فى ضمن مباريات الجولة 37 في الدورى الإنجليزي.

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس المرمى خلال مواجهة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، التى جمعتهما على ملعب "سانت جيمس بارك".

و كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إصابة محمد صلاح ترتكز فى الرأس وأن الفريق الطبى لنادى ليفربول قام بنقل اللاعب إلى المستشفى لفحصه طبيا والتأكد من حجم الإصابة.

وخرج مو صلاح من ملعب المباراة باكيا، بعد وضعه على النقالة فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء.





كشف مصدر مقرب من أسرة النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الانجليزي، عن أنه أجرى اتصالا هاتفيًا به للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أنه حدث له إغماء بسيط.