إبراهيم صدقي يشكر إدارة المنيا

تقدم ابراهيم صدقي المدير الفني للمنيا بشكر الي مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر علي تلك الفترة التي قضاها مع الفريق المنياوي .





وكتب المدير الفني للمنيا ابراهيم صدقي علي صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بشكر مجلس إدارة نادي المنيا علي الفتره إللي فاتت واتمني لهم التوفيق مع المدير الفني الجديد......وبوجه الشكر لكل من ساندني...لكم مني كل الشكر والتقدير والاحترام.... والاحترام الأكبر لجمهور المنيا العريق..........".



