محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

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بعث المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبار، جاء فيها:



"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا المولى،عز وجل،أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية،وناصرًا للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

