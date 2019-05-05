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وكيل تموين البحر الأحمر يوجه رسائل للمواطنين مع حلول شهر رمضان (فيديو)

الأحد 05/مايو/2019 - 03:46 ص
وكيل تموين البحر الأحمر يوجه رسائل للمواطنين مع حلول شهر رمضان (فيديو)
المهندس ربيع إسماعيل وكيل تموين البحر الأحمر
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محمد طه
 
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وجه المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، عددًا من الرسائل إلى مواطني البحر الأحمر؛ وذلك من خلال بوابة الفجر؛ تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم والتى جاء نصها كالتالي:-

1-عدم التكالب على شراء السلع الغذائية بكثرة.
2-تحري الدقة عند شراء السلع وتكون من مصادر موثوق منها.
3-توفير جميع السلع الغذائية وياميش رمضان بشكل كافي.
4-عند استغلال المواطنين من قبل بعض تجار أصحاب النفوس الضعيفة التوجه لاقرب مكتب تموين.

وكانت أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر رفعت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بزيادة السلع التموينية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بجميع مدن المحافظة وانتشار معارض اهلآ رمضان في جميع مدن المحافظة.

تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" في محافظة البحر الأحمر"
1معرض أهلا رمضان لمحاربة غلاء الغلاء بشارع المصالح بمدينة الغردقة.
2-معرض أهلا رمضان التابع للشركة المصرية للمنتجات الغذائية بميدان الدهار بالغردقة أمام فرع الشركة.
3-معرض أهلآ رمضان أمام مقر شركة المصرية بمدينة رأس غارب.
4-معرض اهلآ رمضان أمام مقر الشركة المصرية بمدينة القصير.
5- معرض اهلآ رمضان أمام مقر الشركة المصرية بمدينة مرسي علم.
6-معرض اهلآ رمضان أمام مقر شركة المصرية بمدينة الشلاتين وحلايب.

وتتراوح نسبة التخفيضات داخل معارض اهلآ رمضان من 15 % إلى 20 % في بعض السلع الغذائية؛ وتم توفير جميع السلع الغذائية داخل معرض اهلآ رمضان المقام نهاية شارع المصالح الحكومية بمدينة الغردقة وجميع المعارض المنتشرة في جميع مدن المحافظة.
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