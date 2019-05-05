نجم ليفربول يكشف سر صعوبة مباراة نيوكاسل
أكد ألكسندر أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن الفريق أظهر الروح للعودة مجددًا كثيرًا هذا الموسم في النتيجة، مشيراً إلى أنهم عادوا كثيرا حينما كانوا متأخرين بهدف أو أكثر.
وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال أرنولد في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نعلم أننا نملك اللاعبين لحصد النتيجة المطلوبة، ولقد كانت مباراةً صعبة، ولقد قاموا بعمل جيد 'نيوكاسل' ليعودوا للمباراة مرتين".
وأضاف : "علمنا مسبقًا أنه مكان صعب لتلعب فيه، لكننا رغبنا أن نقول كلمتنا ونعود مجددًا للرد بعدما حدث في منتصف الأسبوع".
وتابع : "علينا التركيز على برشلونة الآن، لدينا جبل كبير لنصعده، وأظهرنا عقلية كبيرة لتسجيل ثلاثة أهداف الليلة، ولقد قمنا بعودة سريعة، وعلينا أن نفعل ذلك يوم الثلاثاء".