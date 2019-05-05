ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم ليفربول يكشف سر صعوبة مباراة نيوكاسل

الأحد 05/مايو/2019 - 12:08 ص
نجم ليفربول يكشف سر صعوبة مباراة نيوكاسل
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

أكد ألكسندر ‏أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن الفريق أظهر الروح للعودة مجددًا كثيرًا هذا الموسم في النتيجة، مشيراً إلى أنهم عادوا كثيرا حينما كانوا متأخرين بهدف أو أكثر.


وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال أرنولد في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نعلم أننا نملك اللاعبين لحصد النتيجة المطلوبة، ‏ولقد كانت مباراةً صعبة، ولقد قاموا بعمل جيد 'نيوكاسل' ليعودوا للمباراة مرتين".


وأضاف : "علمنا مسبقًا أنه مكان صعب لتلعب فيه، لكننا رغبنا أن نقول كلمتنا ونعود مجددًا للرد بعدما حدث في منتصف الأسبوع".


وتابع : "‏علينا التركيز على برشلونة الآن، لدينا جبل كبير لنصعده، وأظهرنا عقلية كبيرة لتسجيل ثلاثة أهداف الليلة، ولقد قمنا بعودة سريعة، وعلينا أن نفعل ذلك يوم الثلاثاء".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب