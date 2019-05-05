نجم ليفربول يكشف سر صعوبة مباراة نيوكاسل

أكد ألكسندر ‏أرنولد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن الفريق أظهر الروح للعودة مجددًا كثيرًا هذا الموسم في النتيجة، مشيراً إلى أنهم عادوا كثيرا حينما كانوا متأخرين بهدف أو أكثر.





وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



