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خاص| وزيرة الصحة تزور شريف مدكور في المستشفى للاطمئنان على صحته (فيديو وصور)

الأحد 05/مايو/2019 - 12:04 ص
خاص| وزيرة الصحة تزور شريف مدكور في المستشفى للاطمئنان على صحته (فيديو وصور)
وزيرة الصحة تزور شريف مدكور في المستشفى
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محمود حنفي
 
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قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بزيارة الإعلامي شريف مدكور في مستشفى دار الشفاء للاطمئنان على صحته وذلك عقب خضوعه للعلاج من مرض سرطان القولون.


ووجهت الوزيرة بتوفير كافة الرعاية الطبية للاعلامى شريف مدكور، وأكدت له خلال لقائها ان الدولة المصرية لا تنسي أبنائها المخلصين أمثالك، مشيدة بحالة الحب التى ظهرت من جمهوره فور علمهم بمرضه، قائلة له "من يمتلك دعوات ومسانده هذا العدد من الجمهور فهو متسلح ضد هذا المرض اللعين بهذه الدعوات التى ستساهم بدون شك فى العلاج العاجل بإذن الله".

ووجه "مدكور" الشكر لوزيرة الصحة على حرصها لزيارته وتقديم هذا الدعم المعنوي الكبير الذى يؤكد أنها وزيرة صحة بدرجة إنسان.

يذكر أن الإعلامي كشف عن إصابته بورم في القولون، قبل أيام، وذلك بعد تعرُّضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، معلناً أنه سوف يستأنف العودة إلى العمل مرة أخرى.

 
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