الصحة تنظم 3 قوافل طبية في "صفط الشرقية والشنطور والعلالمة" ببني سويف

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شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب،ومؤكدا على استمرارحملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين،لضبط السلع غير الصالحة،ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لمناقشة مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة (من 16إلى 30 أبريل 2019) حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 235 منشأة متنوعة،وتم سحب 348 عينة،وإعدام 519 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 110محضرا،فيما تم استخراج 736 شهادة صحية جديدة.



كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم عدد3 قوافل طبية "خلال الفترة المذكورة" بقرى صفط الشرقية بالواسطى، وقرية الشنطور بسمسطا،والعلالمة مركز بني سويف،والتي أسفرت عن الكشف على 4975 حالة،وعمل 284 تحليل دم، و104 طفيليات،وعمل أشعة لـ 26 حالة،واصدار 22 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 48 حالات للمستشفيات، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 344 مواطنًا.



وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على مستشفيات: ناصر،وإهناسيا لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 17 حالة، بالإضافة إلى ترخيص عدد 6 عيادات خاصة و2 من مراكز العلاج الطبيعي ومركز طبي تخصصي ومركز أشعة تخصصية،بجانب غلق عدد 5 مراكز طبية متخصصة وعدد 22 عيادة خاصة وعدد10 معامل تحاليل وعدد1 غرفة عمليات وقسم للعناية المركزة، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 24 صيدلية عامة و3 صيدليات بالمستشفيات الحكومية و4 صيدليات بالوحدات الصحية، و5 مخازن أدوية.



وفي مجال التمريض،تم تدريب عدد 45 ممرضة "بالتمريض العلاجي"على الأعمال التمريضية الخاصة بأقسام: الاستقبال، العناية، الحضانات والنساء،وتدريب 25 من الممرضات على أعمال الأمومة والطفولة وسجلات الرعاية، فضلًا عن المرور الصباحي والمسائي على مستشفيات(الواسطى،ناصر، إهناسيا، سمسطا، ببا)، والمرور على الوحدات الصحية بكل من:ميهوب الديب، انفسط، بني حدير، كوم ادريجة، الزيتون، مركز طبي ناصر، رعاية طفل بني سويف، أبوسليم، شريف باشا، رعاية الطفل والمركز الطبي بالفشن، صفط الخرسا، صفط النور، نزلة حنا، قمبش بني ماضي، قاي وننا.



فيما قامت إدارة الرعاية الأساسية بإعداد البيان الخاص بتردد الوحدات المركزية والمرور الدوري على جميع الإدارات ومتابعة مشكلات الوحدات الصحية وايجاد الحلول لها، بالإضافة إلى تنفيذ حركة نيابات سبتمبر 2018، وتسليم أطباء التكليف دفعة 2017، وفي مجال علاج غير القادرين فقد تعميم البرنامج على 146 وحدة صحية، وإنهاء إجراءات عدد 250 حالة لغير القادرين مابين ( عمليات أشعة وعلاج وتحاليل) بمشاركة جمعية الشابات المسلمات،بالإضافة إلى قيام مركز معلومات المديرية بتسليم عدد 21 كارت "بدل فاقد" للمواطنين ممن سبق لهم تحليل فيروس سي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 5 ندوات إعلامية للتوعية بمرض سرطان الثدي،التغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية،حيث اقيمت هذه الندوات في عدد من المواقع منها مستشفى حميات بني سويف والمركز الطبي بالغمراوي ورعاية الطفل بالفشن، في حين قامت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمتابعة تفعيل ميكنة صرف الألبان لجميع منافذ بيع الألبان، وعقد دورة تدريبية للتمريض على برامج الأمومة والطفولة، علاوة على افتتاح منفذ صرف ألبان صناعية بوحدة صحة الأسرة بجزيرة المساعدة بالواسطى ووحدة صحة الأسرة بقرية تلت بالفشن.

