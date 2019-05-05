خاص لـ"الفجر الرياضي".. إسلام جابر يوضح حقيقة توقيعه للأهلي
الأحد 05/مايو/2019 - 12:00 ص
أحمد شاكر
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نفى إسلام جابر لاعب فريق الداخلية، ماتردد مؤخرا حول توقيعه للنادي الأهلي تمهيدا لانضمامه للفريق الموسم المقبل.
وقال جابر في تصريحاته للفجر الرياضي : لم يتحدث معي أحد ولم أوقع للأهلي كما تردد.
واردف : لا أعلم مصدر هذه الاخبار، تفاجئت بها مثلكم، لم يحدث أي شىء.
وكان قد تردد في الساعات الأخيرة انباء تفيد بتوقيع اسلام جابر لاعب الداخلية والمنتخب الوطني للنادي الأهلي تمهيدا لانضمامه للاحمر مع بداية الموسم المقبل.
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