عاجل.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام برشلونة

أكد ‏يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه كان من الصعب التعامل مع المباراة بشكل عام أمام نيوكاسل، خاصة مع أسلوب المنافس، مشيراً إلى أن من الصعب الدفاع أمام فريق قوي ومتماسك.





وحقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



